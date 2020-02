Roberto Bolle al Musart Festival di Firenze

Roberto Bolle sceglie ancora il magnifico contesto di Musart Festival Firenze per il nuovo tour estivo del gala di danza “ROBERTO BOLLE and FRIENDS”. Dopo il tutto esaurito dell’anno passato, sabato 18 luglio 2020 l’Étoile dei due mondi tornerà sul palco di piazza della Santissima Annunziata (ore 21.15), a due passi dal Duomo di Firenze.

“ROBERTO BOLLE and FRIENDS” è il gala di cui Bolle non è solo interprete, ma anche direttore artistico. Un appuntamento imperdibile pensato per una città con cui l’artista ha da sempre un rapporto speciale.

Fonte: Ufficio stampa

