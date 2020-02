Roberto Cavalli si trova in ospedale a Firenze, c'è apprensione per lo stilista 79enne. Cavalli è a Careggi dal pomeriggio di ieri, mercoledì 5 febbraio, quando i sanitari inviati dal 118 lo hanno raggiunto presso la sua villa di Firenze Sud e portato al nosocomio per accertamenti. Si presume che abbia avuto un malore, come avvenuto lo scorso ottobre quando venne ricoverato a Milano. Due mesi fa passò del tempo a Careggi per via di un trauma cranico.

Tutte le notizie di Firenze