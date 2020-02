Sanremo 2020, qual è il tuo cantante toscano preferito? Vota il sondaggio di gonews.it

Nella settimana dei fiori e delle canzoni, gonews.it non poteva che dedicare il sondaggio agli artisti toscani in gara all'Ariston. Siamo scesi in strada per chiedere a voi quali sono i vostri cantanti preferiti. In tanti ci hanno detto di non seguire la kermesse canora n°1 in Italia, eppure la 70^ edizione di Sanremo sta raccogliendo dati clamorosi con lo share al 52,2% nella prima serata e al 53,3% nella seconda. Altrettanti seguono questa edizione di Sanremo firmata Amadeus e ne sono entusiasti. Per quanto concerne tutti i cantanti in gara, in molti ci hanno detto di preferire su tutti Achille Lauro.

Il 70° festival della canzone italiana vede in gara 5 big e 1 giovane dalla Toscana. Firenze è la città più rappresentata con Irene Grandi, Marco Masini e Piero Pelù. Carrara vede ancora in gara il più volte vincitore del Festival di Sanremo, Francesco Gabbani, mentre Livorno esprime Enrico Nigiotti.

Per la categoria giovani la 16enne Tecla Insolia da Piombino, non in gara nel nostro sondaggio.

Le canzoni

Francesco Gabbani – Viceversa

Irene Grandi – Finalmente Io

Marco Masini – Il confronto

Enrico Nigiotti- Baciami adesso

Piero Pelù- Gigante

Tecla Insolia partecipa nella categoria giovani con la canzone '8 marzo'.

Quali sono i vostri cantanti toscani preferiti a Sanremo?

Votate il vostro big toscano preferito in gara all'edizione numero 70 di Sanremo . C'è tempo per esprimere la vostra preferenza fino alle 13 di giovedì 13 febbraio.

Sanremo 2020, quale cantante toscano preferisci? Francesco Gabbani

Irene Grandi

Marco Masini

Enrico Nigiotti

Piero Pelù Vota

Chiarastella Foschini e Margherita Cecchin

