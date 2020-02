Si schianta contro il lampione, ritirata patente a quarantenne ubriaco

Guidava ubriaco ed è finito contro un lampione, ha provato ad allontanarsi ma è stato trovato dalla Polizia municipale e sanzionato. E’ accaduto martedì pomeriggio a Gavinana, quartiere di Firenze, in via Belisario Vinta.

A intervenire è stata la pattuglia di pronto intervento del reparto territoriale del Quartiere 3. Sul posto era presente una Citroen C3 distrutta nella parte anteriore e sulla fiancata destra, che aveva urtato sia il muro al margine carreggiata che divelto un lampione dell’illuminazione pubblica.

Il conducente, quarantenne residente a Impruneta, aveva abbandonato il luogo dell’incidente allontanandosi a piedi in direzione Cascine del Riccio ma è stato rintracciato dopo pochi minuti in via delle Cinque Vie dal personale della Polizia Municipale ed è stato sottoposto al pretest con esito positivo. Presso il comando di Porta al Prato, alla presenza del suo difensore di fiducia, l’uomo si è sottoposto ad accertamenti con etilometro i cui valori risultavano quattro volte superiore al limite consentito. Al conducente è stata ritirata la patente di guida e il veicolo di sua proprietà è stato sottoposto al sequestro amministrativo ai fini della confisca. Il conducente è stato sanzionato per il mancato controllo del veicolo e per il danneggiamento del manufatto di proprietà di Silfi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

