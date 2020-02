Sogno visionario, a Montespertoli un progetto dell'artista Anna Napoli

Presso il Ristorante “Dolce e Forte” di Baccaiano - Montespertoli è allestita una mostra di opere dell'artista Anna Napoli dal titolo “Sogno visionario”.

“La mostra che andiamo qui presentando sarà in esposizione presso la sala del nostro Ristorante fino al 15 Marzo 2020. Essa si compone di 12 opere: 7 delle quali appartenenti alla collezione dedicata al "Cantico dei Cantici": poema millenario inserito nelle Sacre Scritture; 3 alla serie denominata "Soggetti Vari"; le ultime due infine fanno parte della raccolta intitolata "Autobiografico". Tutti i dipinti sono realizzati dall'artista con pitture ad olio che ella stessa ricava a partire da pigmenti naturali. I colori, così splendidamente inverosimili ed esuberanti, sono considerati da Anna veri e propri esseri viventi: essi palpitano, odorano, riscaldano, emanano vibrazioni magiche magnetiche; sono i colori dei sogni, dell'immaginario che non ha confini ne spiegazioni; essi sono altrettanto se non più importanti delle figure a cui danno luce ed emozione: le persone le cose, gli animali, anche loro concepiti in chiave onirica, sebbene legati a ricordi e vissuti autentici, galleggiano, ruotano, volteggiano, levitano, si sovrappongono leggeri senza gravità nello spazio delineato dalla cornice, insensibili alla prospettiva e alle leggi che dominano il mondo reale. Occhi grandi sgranati, insonni che chiamano e attirano a se l'osservatore con frequenze sotterranee, irresistibili di sirene; storie simili e differenti che si respirano addosso da dimensioni molteplici; immagini che si struggono e colano in alcove di quiete e di caos e si mescolano senza mai toccarsi restituendo sentimenti di sovraccarica incompiutezza e allo stesso tempo di paradossale frammentata esaustività; e non è più importante cosa è prima e cosa è dopo e non c'è un sopra e non c'è un sotto. Sono sogni dentro ad altri sogni senza legami apparenti. Sono scorci , lampi, sulla complessa ed irrazionale attività della mente dell'uomo, che l'artista qui indubbiamente dimostra di saper ascoltare e cogliere con sensibile, non comune, ispirata destrezza (F.M)”

Anna Napoli è nata a Castel di Lucio in Sicilia. Da 40 anni vive e lavora in Toscana.

Studio d'arte e di Pittura - Via Mandorli 50-52 a Montespertoli

