Sorpresi a spacciare cocaina a Pontedera: arrestati

A Pontedera nella notte i carabinieri hanno tratto in arresto un 35enne senegalese ed un 48enne del Gabon, per spaccio di stupefacenti in concorso. Più dettagliatamente, i militari li hanno sorpresi mentre cedevano ad un giovane del luogo mezzo grammo di cocaina; la successiva perquisizione estesa anche all’abitazione consentiva ai militari di rinvenire 42 involucri in cellophane contenenti medesima sostanza per un peso complessivo di quasi 12 grammi, una bilancina di precisione e la somma in contanti di € 555, ritenuta proventi di attività di spaccio. Arrestati e trattenuti in camera di sicurezza, sono stati stamane giudicati con rito direttissimo.

