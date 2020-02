Spacciava vicino ad una scuola, in casa una pistola: arrestato

Questa mattina a Ponsacco i carabinieri di Pontedera hanno tratto in arresto un 25enne albanese, per detenzione di droga ai fini di spaccio e per detenzione abusiva di armi e munizioni. Più dettagliatamente, i militari hanno bloccato l’uomo nelle adiacenze di un istituto scolastico, sorprendendolo in possesso di quasi 2 grammi e mezzo di hashish; la successiva perquisizione domiciliare permetteva inoltre il rinvenimento di 357 grammi di analogo stupefacente e di una pistola ad aria compressa modificata in arma comune da sparo con vario munizionamento. Arrestato e trattenuto in camera di sicurezza, sarà giudicato domani con rito direttissimo.

