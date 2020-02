Treno deragliato Lodi, le ripercussioni sul traffico ferroviario in Toscana

La tragedia del Frecciarossa 9595 deragliato all'altezza di Lodi ha scosso la Penisola alle prime luci del mattino. Due le vittime, i macchinisti di trent'anni, 27 i feriti anche se la maggior parte non in modo grave. Il treno riguarda la linea Milano-Salerno e la sua corsa si è arrestata in zona Cascina Griona. La carrozza 1 si è ribaltata, la motrice si è schiantata prima con un carrello merci sui binari e poi contro un casotto delle Ferrovie. Di seguito trovate i cambi effettuati dalle Ferrovie dello Stato per la programmazione dei treni che transitano in Toscana dopo il disastro di Lodi

🚆🔴#treni Per una riprogrammazione dell’offerta commerciale il treno regionale 23419 (EMPOLI - SIENA) oggi è cancellato. Sarà effettuato a cura di DR Toscana treno straordinario in partenza alle ore 08.50 che effettuerà le stesse fermate del treno 23419#pendolariTOS — Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) February 6, 2020

🚆🔴 #breakingnews #treni

Per riprogrammazione dell’offerta commerciale dovuta all’ interruzione della linea alta velocità BOLOGNA – MILANO i treni regionali potranno subire ritardi, variazioni e cancellazioni. pic.twitter.com/54qS1BrDkB — Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) February 6, 2020

🔴Primi treni interessati:

- 11668 (AREZZO – FIRENZE SMN) cancellato da FIRENZE CAMPO DI MARTE a FIRENZE SMN, i viaggiatori potranno raggiungere Firenze SMN con treno 6712.

- 11986 (BORGO S. LORENZO – FIRENZE SMN) cancellato da FIRENZE CAMPO DI MARTE a FIRENZE SMN — Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) February 6, 2020

‼️🔴Treno regionale 2304 (ROMA – FIRENZE SMN) cancellato a FIRENZE CM, i viaggiatori possono utilizzare treno 6870.#pendolaritos https://t.co/L70THdiBX7 — Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) February 6, 2020

