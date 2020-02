Ubriaco, disturba i passanti: giovane nei guai in Valtiberina

Infastidiva e minacciava i passanti in centro a Sansepolcro. Per questo un giovani di origini maghrebine ma proveniente da Città di Castello è finito nei guai. Ai carabinieri sono arrivate segnalazioni telefoniche da parte dei cittadini, i militari sono intervenuti subito e hanno identificato il giovane. Lo hanno sorpreso a disturbare altre persone all'interno di un esercizio commerciale gestito da persone di origini cinesi. Il ragazzo era ubriaco e parlava con toni minacciosi. Lo hanno portato in caserma e dovrà rispondere di ubriachezza molesta.

Tutte le notizie di Sansepolcro