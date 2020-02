Buongiorno oggi devo ringraziare me stessa per la ricetta perché l'ho cucinata io. Circa due settimane fa dovevo svuotare il frigorifero per pulirlo, ogni tanto va fatto, nel congelatore avevo una busta di piselli. Il modo migliore per consumarli tutti è stato quello di preparare una bella vellutata di piselli. Nella ricetta che ho seguito c'era anche l'aggiunta di panna fresca liquida ma io non l'ho utilizzata.

Per avere una vera vellutata avrei dovuto setacciarla con un colino ma per motivi di tempo e di voglia non l'ho fatto, questo vi permette di togliere tutte le bucce dei piselli rendendo la vostra minestra come un tappetto di velluto.

La vellutata di Piselli mi è venuta molto buona ed io e mio marito ci siamo leccati i baffi, a me piacciono tanto le vellutate