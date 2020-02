Vibac e Colorobbia, Lega: "Città Metropolitana supporto in caso di licenziamenti"

"Abbiamo presentato un'interpellanza in merito alla situazione della Vibac e della Colorobbia,sono problematiche che interessano fortemente i comuni di Vinci e Montelupo Fiorentino, ma anche tutto il circondario, chiedendo all'amministrazione della Città Metropolitana di essere pronta ad impegnarsi per studiare politiche di incentivo alla permanenza della produzione in loco e di sostegno alla proprietà al fine di evitare il decentramento degli stabilimenti e della manodopera. Ma soprattutto qualora dovessero concretizzarsi i licenziamenti sarebbe necessario che la Città Metropolitana fosse pronta a fare la propria parte tramite la messa in atto politiche di reinserimento e di supporto dei lavoratori ed assistenza alle loro famiglie anche attraverso progetti di investimento in settori di propria competenza allo specifico scopo di istituire progetti mirati che consentano il reinserimento lavorativo delle persone in questione", dichiarano congiuntamente i consiglieri metropolitani leghisti del gruppo Centrodestra per il cambiamento Alessandro Scipioni e Filippo La Grassa.

"Nella mia veste di capogruppo dell'opposizione a Vinci, sono convinto dell'assoluta necessità di portare avanti il massimo impegno, al di là di qualunque divisione ideologica, al solo scopo del bene del territorio e delle persone. Per l'economia locale sarebbe catastrofica una situazione del genere. Ho garantito al sindaco che l'opposizione guarderà all'interesse del territorio prima di tutto e che mi batterò in città metropolitana personalmente sulla questione. Dobbiamo impedire assolutamente che queste persone vengano licenziate, ne risentirebbe tutto il tessuto economico e sociale del circondario Empolese Valdelsa", conclude il consigliere metropolitano Scipioni.

Fonte: Lega provinciale Firenze

