A Colle di Val d'Elsa la nuova sala polivalente Spazio 847

"Aria di inaugurazione per un nuovo progetto dal sapore di novità a Colle di val d'Elsa. Sabato 8 Febbraio alle ore 18 si alzerà infatti il velo sulla nuova sala polivalente Spazio 847, in via Oberdan 52. Nata dall'idea di alcuni cittadini per rivitalizzare un fondo che sarebbe stato costretto a tornare ad essere inutilizzato, il nuovo spazio nasce con l'idea di essere messo a disposizione per tutta la comunità colligiana. Dalle associazioni , cittadini e chiunque avrà la necessità di un posto per sviluppare idee o presentare attività, una sala che piano piano mira ad essere attrezzata per ogni esigenza. Nell'occasione dell'inaugurazione sarà offerto ai presenti un buffet ed un brindisi a questa nuova avventura.

Fonte: Spazio847

