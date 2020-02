Sfondano posto di blocco dopo furto in casa, arrestati a Quarrata

I carabinieri del Norm di Prato e i colleghi di Carmignano hanno arrestato per resistenza e violenza aggravate verso pubblico ufficiale un 29enne e un 26enne nati in Italia, Emanuele Bogdan e Samuel Duric, residenti rispettivamente ad Altopascio e Montecatini Terme. Su di loro vi erano numerosi reati contro il patrimonio. Alle 19 circa di ieri, giovedì 6 febbraio, erano in viaggio su di una Bmw presa a noleggio. La prima segnalazione è giunta dai carabinieri di Vinci, come autori di un furto in abitazione, a Carmignano hanno forzato il posto di blocco e dopo l'inseguimento sono stati fermati a Quarrata. Lo 'scontro' con i carabinieri ha permesso la fuga di un terzo complice che con uno zainetto è riuscito a dileguarsi a piedi. I due arrestati sono stati trasferiti in carcere a Pistoia.

