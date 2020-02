Assessore Bertini nel mirino, botta e risposta dopo le indagini

Ribatte Bertini: "Lavoratori non si meritano di essere al centro di speculazioni politiche"

"In merito alla verifica che vede coinvolte diverse aziende del nostro settore, mi preme sottolineare la totale estraneità ai fatti contestati alla Pallets Bertini Group srl, azienda di cui sono il legale rappresentante. Si tratta di un'indagine ampia quella condotta dalla Guardia di Finanza di Prato, avviata in questi giorni e che, ad oggi, non è conclusa. Nel ribadire la totale estraneità rispetto ai rilievi contestati si richiede il rispetto per l'operato e il nome di un'azienda che da molti anni lavora non solo nel Comprensorio ma in tutta Italia. Desidero sottolineare che non sono stati emessi atti restrittivi o cautelari nei nostri confronti.

Fin da subito ci siamo messi a disposizione della Guardia di Finanza, fornendo loro tutta la documentazione richiesta proprio perché, da parte nostra, non c'è niente da nascondere. Ho piena fiducia nell'operato della magistratura e mi auguro che sia fatta quanto prima chiarezza sulla vicenda, senza dover assistere a strumentalizzazioni politiche che danneggerebbero l’azienda e, prima di tutto, quei lavoratori che sono la vera forza della Pallets Bertini Group e che certo non si meritano di essere al centro di speculazioni mirate esclusivamente a danneggiare il ruolo politico che ricopro all'interno del Comune di San Miniato. Ovviamente ci riserviamo di intraprendere, nelle sedi opportune, ogni azione a tutela dell’immagine aziendale.

Gianluca Bertini, legale rappresentante ditta Pallets Bertini Group srl".

Il commento del sindaco di San Miniato Simone Giglioli

“Ripongo piena fiducia nell'assessore Gianluca Bertini e nell'operato della magistratura, sono convinto che sulla vicenda sarà fatta la massima chiarezza. L'indagine ha un ampio spettro che interessa tutte le principali aziende toscane di pallets e quella del Bertini è tra le maggiori non solo su questo territorio ma in ambito regionale. Sono sicuro che Gianluca Bertini e la sua azienda siano estranei ai fatti contestati. Insieme alla giunta saremo al fianco dell'assessore, certi che la giustizia, una volta fatto il suo corso in tempi rapidi, farà piena luce sulla vicenda".

Pasqualino (Lega) sulla vicenda Bertini

"Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Pisa spiegai in che modo la mafia riusciva a ripulire i soldi sporchi. Nel giro di una settimana viene fuori una indagine che vede la nostra Regione protagonista, utilizzata proprio come lavatrice di denaro illecito per un giro di circa 150 milioni legati al settore pallets. Questa inchiesta della dda di Firenze condotta dalla guardia di Finanza di Prato ha portato all’arresto di 12 persone residenti sia in Toscana che in Sicilia. Il denaro arrivava in Toscana e veniva ripulito utilizzando imprese che commerciavano pallets intestate a prestanome. Da Commissario Lega del comprensorio, leggendo del coinvolgimento dell’Assessore di San Miniato Gianluca Bertini che risulta fra gli indagati in qualità di rappresentante legale della ditta Pallets Bertini Group srl, mi sento di dire che fino a prova contraria se uno non è condannato è innocente! Sicuramente non apprezzo l’operato politico/amministrativo che porta avanti all’interno del Comune di San Miniato ma dobbiamo comunque aspettare la fine delle indagini, non possiamo sostituirci alla magistratura. Come gruppo Lega quindi non abbiamo nessuna intenzione di strumentalizzare questa vicenda, rimaniamo però curiosi di sapere come intenderà agire il Sindaco Simone Giglioli, se chiederà all’Assessore Bertini di fare un passo indietro o se continuerà a tenerlo all’interno della Giunta col rischio di macchiarla qualora lo stesso venisse condannato".

Faraoni (CambiaMenti): "Giglioli relazioni in Consiglio comunale"

L'indagine della Guardia di Finanza che ha portato all'arresto di 12 persone per associazione a delinquere, riciclaggio e contraffazione, sottolinea come il nostro territorio è soggetto alle infiltrazioni da parte di organizzazioni mafiose. Non molto tempo fa sottolineavamo come la Toscana e la provincia di Pisa fosse ormai permeata da gruppi mafiosi, ma come spesso accade siamo stati tacciati d'allarmismo ingiustificato, salvo poi avere ragione. Nell'operazione risulta indagato anche l'Assessore al Bilancio del Comune di San Miniato, sembra relativamente al giro di fatturazioni false come riportato da varie testate giornalistiche; questa notizia ci preoccupa molto, anche se teniamo a ricordare che l’Assessore è allo stato solo indagato e anche qualora fosse imputato sarebbe innocente fino alla sentenza di condanna passata in giudicato. Speriamo vivamente per il nostro Comune che tutto si risolva per il meglio, ma ci sembra doveroso che il Sindaco Giglioli relazioni sulla vicenda in Consiglio Comunale.

