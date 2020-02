Batman e Superman in Valdelsa: i disegnatori saranno a Certaldo

Da sempre specializzata in fumetti o comics che dir si voglia, giochi di ruolo, cosplay e tutto quel che ruota intorno al mondo del fumetto, la cartolibreria Decimo Pianeta di Viale Fabiani 19, organizza, martedì 11 febbraio dalle ore 15.30 alle 19.30, un incontro con due firme di punta del fumetto internazionale: Gerald Parel e Dike Ruan, famosi illustratori di comics della mitica Marvel.

Gerald Parel è un famoso illustratore e disegnatore di fumetti. Lavora come cover artist per Marvel Comics e ha collaborato per alcuni dei titoli maggiori come Avengers, Iron Man, Captain Marvel, X-23, Ghost Rider, Captain America, Guardians of the Galaxy e molti altri. Tra le sue opere principali "Batman Europe" e "Iron Man season one".

Dike Ruan é un disegnatore attualmente al lavoro per la Marvel Comics. Ha studiato architettura ma poi ha seguito la sua passione per i fumetti diventando uno delle matite più promettenti del settore. Ha appena esordito su uno dei nuovi titoli dedicati a Spider-man.

“La fumetteria Decimo Pianeta è attiva da anni non solo come punto vendita – spiega Andrea Bartalucci, curatore dell’evento – ma anche come centro culturale, luogo di incontro e scambio tra appassionati del settore, da sempre attenti ai nuovi artisti e alle tendenze. Siamo lieti di ospitare i due autori all'interno del nostro spazio, sarà l’occasione per autografare le loro opere ma anche vederli all’opera per fare dei disegni originali e personalizzati. Avremo a disposizione per questo evento anche molte loro opere esclusive e due stampe a tiratura limitata. Un'occasione da non perdere per collezionisti, lettori, ma anche semplici curiosi che vogliono vedere come può nascere un supereroe in azione da un foglio bianco in pochi attimi”.

L'evento è organizzato in collaborazione con Kirby's comic art.

