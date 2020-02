Beauty Reset, la coccola per i nuovi arrivati a Marco Post Empoli

Rivedi la puntata andata in onda su Radio Lady!

Parliamo di estetica e del trattamento Beauty Reset di Marco Post Empoli nel secondo appuntamento di Radio Lady Empoli (fm 97.7-102.1). Negli studi di via De Amicis è tornata come ospite Lucia Rossetti, responsabile tecnica Marco Post Empoli (via di Ponzano, 50) ed estetica da più di 25 anni. L'intervento (vedi video) è stato inserito nella trasmissione Buongiorno Lady con Cristina Ferniani.

Cos'è Beauty Reset

Un ambiente confortevole, elegante e rilassante vi accoglierà assieme al metodo Beauty Reset, il trattamento di benvenuto per tutti i nuovi arrivati nella sede Marco Post. Si evolve con due fasi: la prima è conoscitiva, dove si conoscono gli obiettivi del cliente (rimodellamento dell'addome, viso più tonico, benessere diffuso). Anche l'esame sui tessuti, sull'accumulo adiposo e sulle rughe serve all'estetista per capire in che aree agire.

Ringiovanire il viso tramite il modellamento del corpo

Per chi ha il corpo bloccato da 'vizi posturali' per la muscolatura contratta, va da sé che il collo, il viso e molto altro 'seguiranno' (in peggio) questi difetti. Assieme al meccanismo Linfodrenabed, giunge anche la manualità dell'estetista: un doppio lavoro per il vostro benessere. Mentre si rimodella il corpo, la pelle segue questo andamento. Ci si sente bene, si dorme meglio, ci si sente più leggeri e ci si 'vede' meglio nonostante gli anni.

Il prima e il dopo

Finito il primo trattamento Beauty Reset, il professionista va a spiegare al cliente o alla cliente quale sarà il percorso più giusto e più adatto. Solitamente sono percorsi con cadenza settimanale, mensile o annuale. Durante il percorso viene monitorato il cambiamento del fisico, con controlli periodici e capire come sta andando la situazione. Un raffronto importante per il cliente, per vedere i miglioramenti, e per l'estetista, per capire se fare cambiamenti in corso.

I professionisti del benessere

Il nutrizionista e il personal trainer sono figure che entrano a far parte del trattamento durante il percorso. Esiste un'alimentazione adeguata e legata a doppio filo per chi si sottopone al trattamento Marco Post. I contatti tra cliente con Marco Post possono essere immediati, anche tramite Whatsapp, per chiarire dubbi di tutti i giorni (cosa mangiare durante una cena fuori, a esempio). Per i nuovi arrivati invece, basta cliccare su marcopostempoli.com, andare sulla pagina Facebook (e mandare un messaggio nella chat Messenger) o chiamare il numero 0571/922078 per avere info in più.

