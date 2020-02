Centro Studi Musicali Busoni, cambio al vertice: Eleonora Caponi è la nuova presidente

Il Comune di Empoli e la Città Metropolitana di Firenze, hanno provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione del ‘Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni’, secondo quanto stabilito dallo statuto dell’ente, con alcune conferme e diverse nuove entrate.

Il Comune ha nominato Rossella Dei, Valerio Selmi e Marco Seri (confermati) e quindi Eleonora Caponi e Sanzio Fusconi. Per la Città Metropolitana sono stati designati Gianni Bagnoli, Omar Daini, Donatella Martini e Sabrina Simoncini.

Durante la prima riunione, avvenuta ieri sera, giovedì 6 febbraio, a Casa Busoni, sede del Centro Studi Musicali, in piazza della Vittoria, il consiglio ha eletto Eleonora Caponi come presidente, mentre Omar Daini sarà vice presidente.

Ex assessore alla cultura nelle giunte guidate da Luciana Cappelli prima e Brenda Barnini, poi, Eleonora Caponi succede a Luciano Ferri che ha guidato il Centro per quasi vent’anni con passione, competenza e disponibilità, portandolo ai livelli di eccellenza attuali. A lui va il più sentito ringraziamento per il lavoro svolto.

Un ringraziamento va anche ai consiglieri uscenti Paola Panicci e Massimo Giannini che hanno condiviso con Ferri la guida del Centro per lungo tempo.

