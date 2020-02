Elezioni regionali, all'assemblea regionale ANCI il documento dei sindaci per tutti i candidati

Lunedì 10 febbraio si terrà l'Assemblea regionale di Anci Toscana, dalle 15 a Firenze, presso l’Educatorio di Fuligno (via Faenza 48). Oltre all'approvazione del budget relativo al piano di attività per il 2020, in vista delle prossime elezioni regionali saranno definiti i punti principali di un documento condiviso dei Comuni toscani, da presentare ai candidati alla Presidenza della Toscana di tutte le forze politiche.

All’ordine del giorno anche l'aggiornamento sul confronto con il Governo riguardo la ripartizione del Fondo di solidarietà 2020.

Fonte: ANCI Toscana

