Fermato per un controllo: con sé aveva 100 grammi di hashish. Arrestato

I carabinieri di Pistoia hanno tratto in arresto C. D., di anni 42 residente a Pistoia, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i militari, nella tarda serata di ieri, hanno sottoposto a controllo l’uomo mentre a bordo della propria Fiat Punto percorreva la via Galileo Galilei in Agliana. Sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di 105 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Successiva perquisizione preso il proprio domicilio consentiva agli operanti di rinvenire materiale idoneo al taglio e confezionamento della suddetta sostanza. Sia lo stupefacente che tutto il materiale rinvenuto venivano sequestrati. L’arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato sottoposto a regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

