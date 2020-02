Mentre dorme, le entrano in casa i ladri: furto a Empoli

Continuano i furti nella zona a sud di Empoli, tra Pozzale e Villanuova. Stando a quanto riporta La Nazione, una anziana è stata derubata nella sua casa di via del Poggiarello. La donna non si è accorta dell'ingresso dei ladri nella sua abitazione ma, appena sveglia, si è accorta che la borsa non era dove l'aveva lasciata la sera prima. L'oggetto era scomparso, quindi ha deciso di chiamare la polizia. Gli agenti sono intervenuti in casa della donna, che vive da sola, e hanno scoperto che la porta era stata forzata. I malviventi - o il malvivente, non è chiaro chi e in quanti abbiano agito - hanno portato via solo la borsa e nient'altro. Non è il primo furto in zona, tra gennaio e febbraio si sono registrati altri due casi in quell'area.

