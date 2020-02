Gazebo Lega Empoli per dire no alla sanatoria sui richiedenti asilo

Domani, Sabato 8 Febbraio, dalle 15 alle 19.30, la Lega torna tra la gente con un gazebo in centro a Empoli, all’angolo tra Via Ridolfi e Via del Giglio. Il tema principale di questa iniziativa è la protesta contro la sanatoria per 700 mila immigrati clandestini che sta tentando di portare avanti il governo Movimento 5 Stelle. I nostri provvedimenti al Governo avevano limitato ai minimi termini le politiche di accoglienza, riuscendo nell’intento di tagliare gli enormi contributi che venivano concessi quotidianamente ai centri di accoglienza. Adesso stanno cercando cercando di far tornare tutto come prima della Lega al Governo, spalancando le porte ad una invasione incontrollata di immigrati.

Fonte: Lega Empoli

