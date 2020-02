Giorno del Ricordo: seduta solenne a Laterina Pergine Valdarno

La seduta solenne del Consiglio regionale per il Giorno del Ricordo si terrà lunedì 10 febbraio a Laterina Pergine Valdarno (Arezzo). Qui, nel teatro comunale di via San Giuseppe 32, alle 11.30 prenderanno il via le celebrazioni 2020 della ricorrenza istituita con legge nel 2004.

La seduta solenne sarà aperta dall’intervento del presidente dell’Assemblea toscana; quindi l’intervento del presidente della Regione e infine quello del giornalista Roberto Menia che, da parlamentare, è stato il promotore e primo firmatario della legge che ha istituito il 10 febbraio come Giorno del Ricordo, dedicato ai Martiri delle Foibe e all'esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati.

La giornata continuerà con la visita al ‘cippo’ commemorativo e al campo di Laterina, dal 1948 al 1963 Centro di raccolta profughi dell’esodo giuliano-dalmata e precedentemente campo di concentramento militare e di prigionia (dal 1941 al 1947).

Fonte: Regione Toscana

