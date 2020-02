Hercules, a Fibbiana il musical per bambini di Cfcm

Domenica 16 febbraio alle ore 17,30 al Teatro Aurora di Fibbiana - Montelupo Fiorentino andrà in scena Hercules, il Musical per bambini targato Cfcm, scritto e ideato da Vittoria Licostini. La Scuola di Musica dei Comuni di Vinci e Cerreto Guidi, che ha sede a Sovigliana (Vinci), reduce dal recente successo di dicembre con il Musical Sister Act, stavolta ha pensato in maniera particolare ai più piccoli con questa nuova produzione che siamo sicuri incanterà e divertirà anche i grandi. Colpi di scena e risate allieteranno il pubblico del Teatro Aurora, che potrà assistere in maschera allo spettacolo, in occasione del Carnevale. La Compagnia, formata da allievi e docenti del Cfcm, sceglierà la maschera più bella per la quale sarà riservata una sorpresa. Per info e prenotazioni sullo spettacolo e per far parte della Compagnia potete contattare il 3482737140 o scrivere all’indirizzo cfcm@libero.it.

Fonte: Ufficio stampa

