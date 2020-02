Incendio in appartamento: trovato il corpo senza vita di una donna

I vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio all'interno di un appartamento in Via del Guarlone a Firenze, in zona Coverciano: durante le operazioni di spegnimento è stato rinvenuto, purtroppo, il corpo privo di vita di una donna le cui generalità non sono ancora note. Ancora da chiarire le cause dell'incendio. Sul posto il personale medico del 118 ha constatato il decesso della persona. Sul posto anche i carabinieri che stanno svolgendo le indagini del caso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

