La cant-attrice Monica Xena e il musicista Robin Udo alla scoperta del ciclo mestruale: lo spettacolo a Montopoli

DONNE con la LUNA: Comiconferenza

Spettacolo comico… e un pò serio

Venerdì 7 febbraio ore 20.30

Presso la Dimora storica Majnoni Baldovinetti

Marti, Via Mazzana 1 - Montopoli in Val d’Arno (Pi)

Organizzato da Frequentiis in collaborazione con l’ass.culturale NaturalmenteCrescendo

ingresso ad OFFERTA LIBERA CONSAPEVOLE

Prenotazione e info al numero: 3384003798

Stasera, venerdì 7 febbraio, la cant-attrice Monica Xena e il musicista Robin Udo ci guideranno in un viaggio tra il serio e il faceto alla scoperta di un tema, per certi versi, conosciuto... e per altri oggettivamente ancora misterioso: il ciclo mestruale.

L’attrice e il musicista ci illustreranno, con ironia e profondità, i mutamenti che ogni donna vive durante le varie fasi del ciclo esplorando poi tutti i cicli naturali connessi: le fasi del giorno, del mese, dell'anno, della vita. Si tratta insomma di uno spettacolo comico e di una conferenza fusi in un happening dai toni leggeri, con canti e musica dal vivo, per parlare di questioni molto serie, antiche come l’essere umano, legate alla vita, la morte, lo scorrere del tempo.

“Esploreremo le fasi del ciclo, del mese, dell’anno, della vita, (…) ridendo e cantando insieme. È uno spettacolo comico, perché ci vuole ironia e presenza per essere 4 donne diverse ogni mese!” scrive l’autrice.

Alcuni commenti a caldo racconti durante le numerose repliche in giro per l’Italia:

“Una rivelazione! Concetti ben noti eppure mai esplorati con così tanto humor e allo stesso tempo un’afflato di spiritualità”

“Mi sono sorpreso a ridere e quasi avrei voluto piangere, pensando alla mia compagna, alle prese con le 4 donne che ogni mese si alternano in lei! E a me, che ho scelto una senza sapere che erano 4!”

SPETTACOLO PER DONNE E SOPRATTUTTO PER UOMINI.

PERFETTO PER LE Coppie complici e curiose.

CONSIGLIATO PER Adolescenti in cammino.

Spettacolo per TUTTI, insomma.

"Io non mi fido di qualcosa che sanguina per 5 giorni e poi non muore..."

(South Park)

Monica Xena Bellei, attrice e cantante e Robin Udo, attore musicista, hanno entrambi alle spalle svariati progetti artistici nell'ambito del teatro/ circo teatro, musica e pittura/arti grafiche. Sono inoltre entrambi ricercatori nell'ambito della spiritualità, con svariati cammini in diverse scuole e pratiche.

Da tempo si dedicano alla fusione delle due passioni, considerando l'arte come veicolo di informazione consapevole, soprattutto come strumento per veicolare temi profondi e talvolta "scomodi" in maniera comica e più leggera.