La Toscana alla Borsa del Turismo di Milano

Con la Borsa del Turismo di Milano, Toscana Promozione Turistica dà il via ad un anno intenso nel segno dell’innovazione, a partire dall’azione di ingaggio online #MyTuscany.

I mille volti della Toscana, che permettono al turista di costruire il proprio viaggio in modo coerente a sogni e desideri e condividerlo nella propria rete di relazioni sul web. E’ per questo che la presenza della Toscana in rete è così forte, ed è questa narrazione che Toscana Promozione Turistica intende incorniciare nel nuovo hashtag di destinazione che lancia in BIT. L’intento è quello di promuovere una destinazione plurale e dai mille volti dove vivere e raccontare esperienze, coerenti con un lifestyle che è conosciuto in tutto il mondo e che continua ad ispirare.

L’azione online di Toscana Promozione Turistica sulla scia dei valori e delle esperienze tradizionali – dal grande patrimonio dell’arte, al lusso e all’esclusività, dal cibo al vino, alla moda ma anche quella Toscana ‘minuta’ e autentica dei borghi con la loro storia emblema del ‘buon vivere toscano’ - che hanno reso il territorio regionale, come del resto il nostro Paese, famoso in tutto il mondo, proietta il lifestyle toscano nella contemporaneità, promuovendo attività più legate ad esperienze attuali come la sostenibilità, le attività outdoor, la partecipazione alla vita comunitaria e così via.

Due i focus che caratterizzeranno la presenza della Toscana alla BIT e la proposta turistica 2020: Contemporaneità e Sostenibilità. Una ricca offerta di eventi ed attività legati alla creatività contemporanea della Regione e di servizi turistici green e sostenibili sarà declinata nelle diverse tipologie di vacanza sulle quali la Toscana intende puntare per quest’anno:

• Toscana dell’agroalimentare

• Toscana dell’arte

• Toscana degli eventi

• Toscana sostenibile

• Toscana outdoor

• Toscana romantica

Domenica 9 febbraio riflettori puntati sulla partnership “TOSCANA E LANGHE ROERO MONFERRATO: ‘DISCOVER THE DIFFERENCES”, le due grandi destinazioni del vino presentano progetti e proposte comuni alla presenza di Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretario di Stato del Mibact con delega al Turismo; Maria Elena Rossi, direttore Marketing Enit; Francesco Palumbo, direttore Toscana Promozione Turistica; Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero; Mauro Carbone, direttore dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

L’altro tema della giornata sarà “LIVE IN TUSCANY - gli eventi del 2020“ nell’ambito del quale saranno presentati al pubblico i grandi eventi della Toscana contemporanea, crocevia di espressioni artistiche, attraverso percorsi tematici, luoghi suggestivi ed unici che, sulle fondamenta di un inestimabile patrimonio, rendono la Regione polo d’attrazione della cultura contemporanea: Un’Altra Estate 2020 incontriamoci nei borghi; Fondazione Palazzo Strozzi; Lucca Summer Festival; Firenze Rocks; Musart; Pucciniano: stagione 2020; Museo del Tessuto di Prato; Arcobaleno d’Estate; La Toscana del Pinocchio di Matteo Garrone.

Si prosegue lunedì 10 febbraio con un intervento legato a “TOSCANA DESTINAZIONE SOSTENIBILE”: i programmi e le proposte per un turismo sempre più green, plastic free e attento agli impatti sull'ambiente. Presenti Legambiente Toscana; Filippo Solibello della trasmissione Caterpillar Radio Rai2; Chiara Fucci, Museum Exhibitions Specialist Ferragamo.

Atteso appuntamento nel pomeriggio per il lancio dell’hashtag #MYTUSCANY il nuovo grande racconto collettivo della Toscana, destinazione amata e conosciuta in tutto il mondo. Intervengono Stefano Ciuoffo, Assessore attività produttive, al credito, al turismo della Regione Toscana; Francesco Palumbo, direttore Toscana Promozione Turistica; Paolo Chiappini, direttore Fondazione Sistema Toscana, Massimo Sestini, fotografo; Benedetto Ferrara, giornalista e scrittore; Antonio Ficai e Francesco Del Siena, Igers Instagram Toscana.

La giornata di lunedì prosegue con la presentazione delle partnership della Toscana in ambito digitale con i colossi C-Trip, Wechat e Huawei “SMART CHINA: LA TOSCANA IN CINA”, alla presenza di Richard Colegate Dale III, Director for the strategic partnership with Ctrip Group; Enrico Plateo, Head of Europe Tencent IBG – Wechat; Isabella Yang, blogger cinese residente in Italia.

Infine, a chiudere l’intenso programma del lunedì, “SLOW TUSCANY”, percorsi, storie e segreti delle Terre di Siena, con interventi di Porrettana Express e Pistoia Iacobeo 2021, i cammini verso Santiago.

Martedì 11 febbraio verrà dedicato ad alcuni ambiti turistici, a partire da “MUGELLO, LA TOSCANA DEI MEDICI”: un viaggio esperienziale tra i luoghi natii di personaggi illustri e una terra ricca di eccellenze. “LA COMUNITA' DEL CIBO E DELL'AGROBIODIVERSITA' DELLA GARFAGNANA” affronta la tematica del cibo, equilibrio naturale, legame con persone e territorio: un progetto per il miglioramento del sistema alimentare, della sostenibilità dei consumi, dell'eticità del cibo e la valorizzazione delle produzioni locali. Infine, “FELLINI LOVES CHIANCIANO” è un viaggio nelle Terme di Chianciano, la destinazione che ha ispirato il film 8 e ½.

La Toscana in BIT si presenta anche con la nuova governance del Turismo in #TuscanyTogether.

La creazione di un sistema collaborativo e integrato con cui Toscana Promozione Turistica accompagna tutti i territori della Regione, per una più efficace promozione del complesso ed eterogeneo prodotto turistico toscano, che trova espressione proprio nella nuova formula organizzativa della partecipazione della Toscana a BIT 2020: operatori, ambiti turistici e sistema regionale insieme fin nella fase progettuale e strategica della promozione turistica.

“Con il sistema toscano dell’accoglienza e con gli enti locali – commenta l’assessore regionale al Turismo Stefano Ciuoffo – stiamo portando avanti un lavoro che, iniziato nel 2016 con la nuova legge in materia si sta declinando e dispiegando nel suo potenziale: la forza dei territori di quella toscana dalle mille facce e attrattive per dare ad ogni turista la Toscana più vicina ai propri bisogni, desideri e passioni. Cerchiamo così di rinnovarci nel segno della nostra tradizione puntando a replicare i successi di questi anni migliorandoci”.

Per Francesco Palumbo direttore di Toscana Promozione Turistica: “Presentiamo alla Bit un modello di turismo sulla base della nuova governance recentemente annunciata, #TuscanyTogether: una nuova organizzazione delle destinazioni toscane per declinare e promuovere un’offerta il più possibile personalizzata, in base alle specifiche motivazioni di viaggio del turista. Questo è il senso del nuovo progetto di promozione che stiamo portando avanti, mostrando nuove potenzialità per vivere in modo innovativo e sostenibile le ricchezze del territorio, andando incontro all'evoluzione del settore orientato sempre di più ad un approccio tecnologico all'avanguardia, un'accoglienza dedicata ed un soggiorno di tipo esperienziale”.

La Toscana presidierà uno stand di 400 mq e verrà rappresentata da 30 co-espositori. All’interno dello stand un’area eventi sarà animata da un palinsesto di conferenze e interventi, in cui si alterneranno in primis la Regione e TPT, con le presentazioni della campagna 2020 e delle iniziative e, in secondo luogo, gli stakeholder, che attraverso una serie di conferenze stampa mirate, avranno modo di lanciare le proprie attività promozionali territoriali.

Fonte: UFFICIO STAMPA TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA

Tutte le notizie di Toscana