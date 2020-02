Ladri a Certaldo: colpo da migliaia di euro in una tabaccheria

I ladri sono entrati in una tabaccheria di Certaldo e hanno portato via un bottino di qualche migliaio di euro. Il furto è avvenuto in viale Matteotti nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio, stando a La Nazione.

Sarebbero entrate in azione tre persone, che avrebbero forzato una porta laterale per poi fare incetta di prodotti. Hanno preso svariati pacchetti di sigarette, ma anche qualche stecca. Sono stati, però, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza di sicurezza interna.

L'antifurto del locale ha allertato i vigili giurati, che hanno chiamato i carabinieri. Sono in corso gli accertamenti, soprattutto delle immagini della videosorveglianza.

