Nannini Siena offre 47 posti di lavoro

Al via la formazione per selezionare il personale da inserire all’interno del Gruppo Nannini. Numerose le figure professionali destinate ai locali di Siena, dove lo storico marchio è presente con caffè e ristoranti. Da marzo a giugno 2020 saranno inserite 47 figure con contratto nazionale di lavoro dal Quarto al Sesto livello. Nello specifico si tratta di 22 camerieri-addetti di sala, 13 baristi, 6 tra pizzaioli e aiuto pizzaioli e 6 tra cuochi e aiuto cuochi.

Per presentare la candidatura basta inviare il curriculum vitae all’indirizzo mail curriculum.grupposielna@gmail.com entro il prossimo 14 febbraio. I candidati saranno contattati direttamente. La selezione e il successivo corso di formazione del personale avrà inizio il prossimo 18 febbraio presso l’Hotel Montaperti (Strada di Poggio al Vento, 53041 Casanova Pansarine - Siena).

“Il piano di sviluppo del brand Nannini procede secondo i piani annunciati a fine 2018. Abbiamo accresciuto il numero dei caffè a marchio presenti nella città di Siena e al tempo stesso stanno proseguendo gli investimenti a Firenze e Milano dove ha aperto il primo locale a marchio”, fanno sapere i vertici del gruppo. Ieri, 6 febbraio, è stato infatti inaugurato il nuovo locale in piazza Diaz a Milano, uno spazio completamente ristrutturato dove poter trovare il meglio del Made in Siena: dai dolci della tradizione come panforte, ricciarelli e cavallucci fino al caffè e alla pasticceria che hanno reso Nannini famoso nel mondo.

Fonte: Nannini Siena

