Le camminate della UISP fanno tappa a Marcignana

Nuovo appuntamento per le camminate organizzate dalla Uisp Empoli Valdelsa in collaborazione con la sezione soci Coop di Empoli. Domenica 9 febbraio è in programma, infatti, una passeggiata nella frazione di Marcignana, a Empoli, con un itinerario alla scoperta delle bellezze del territorio. Un modo per fare sport, socializzare e ammirare la ricchezza paesaggistica della zona.

Il ritrovo è previsto per le ore 9 al circolo Arci di Marcignana. Da qui partirà alle 9,15 la camminata che si estenderà lungo un percorso 6,5 chilometri con ritorno al punto di partenza. Il tracciato scelto è pianeggiante e la durata prevista è di 1 ora e 50 minuti. Sono consigliate scarpe comode e un abbigliamento adeguato.

La passeggiata è gratuita e per partecipare basta presentarsi al ritrovo domenica mattina. Al termine verrà offerto uno snack a tutti i partecipanti. In caso di pioggia la camminata verrà annullata. Il ricco programma delle camminate targate Uisp e sezione soci Coop andranno avanti nei prossimi mesi con nuovi appuntamenti. Domenica 8 marzo sarà la volta di Montelupo, domanica 5 aprile invece le camminate faranno tappa a San Donato nel comune di Vinci e il 10 maggio a Martignana.

Tutte le notizie di Empoli