Lineapelle Milano, 1.200 espositori attesi a Milano

LINEAPELLE (dal 19 al 21 febbraio 2020, presso gli spazi di Fieramilano Rho) accoglierà 1.200 espositori tra concerie e produttori di accessori, componenti, tessuti e sintetici destinati a tutta la manifattura del lusso, della moda, del design, dell’automotive, dell’arredamento. Arrivano da oltre 40 Paesi e rappresentano la più ampia, completa e trasversale offerta merceologica disponibile sul mercato. Un’offerta che soddisfa ogni esigenza creativa e produttiva dei suoi buyer e rappresenta il top sotto il profilo della qualità e della performance, della sostenibilità e del servizio.

LINEAPELLE attende la visita di un numero di buyer che si attesta attorno alle 20.000 unità, in arrivo da più di 100 nazioni.

A LINEAPELLE, insomma, ci sono tutti e c’è tutto. Spesso, si trova anche di più.

La settimana più fashion di Milano

LINEAPELLE si svolge durante una settimana caldissima, sotto il profilo fieristico e fashion, per Milano. Negli stessi giorni e nei padiglioni adiacenti si svolge Simac Tanning Tech, il salone della tecnologia per conceria, calzatura e pelletteria e, con un giorno (mercoledì 19 febbraio) di concomitanza con Micam (calzatura) e Mipel (pelletteria), in calendario a Fieramilano Rho dal 16 al 19 febbraio. Poi ci sono le sfilate di Milano Moda Donna (fashion week) dal 18 al 24 febbraio. Infine, dal 20 al 23 febbraio, Super (prêt-à-porter e accessori donna), White (womenswear) e The One (prêt-à-porter femminile d’alta gamma).

Lo stile più “semplice” che si può immaginare

LINEAPELLE è un cantiere creativo che apre l’orizzonte alle tendenze del prossimo futuro e mette in vetrina oltre 2.000 campioni dei suoi espositori all’interno di tre Aree Trend tematiche (pad. 13-9-22). Questa edizione, in particolare, esplora i trend stilistici per la stagione estiva 2021. Li ha elaborati il Comitato Moda Lineapelle, riassumendoli nel concept The Era of Simplifying. L’obiettivo sarà “semplificare, eliminare eccessi e complicazioni” e “andare alla ricerca di un’armonia con l’ambiente, proponendo materiali e lavorazioni che mostrano un lavoro meticoloso sui dettagli e sulle loro performance”.

I concorsi che premiano il futuro

Prima di tutto, AMICI PER LA PELLE. Il concorso organizzato da UNIC – Concerie Italiane celebra a LINEAPELLE la sua nona edizione. Come ormai da tradizione, coinvolge oltre 1.000 studenti iscritti alle classi seconde e terza delle scuole secondarie inferiori. Quest’anno arrivano da 15 istituti localizzati nei distretti italiani della pelle: 5 toscani, 3 veneti, 3 campani, 4 lombardi. I ragazzi si cimenteranno sul tema Smart Tan e i vincitori saranno decisi durante la fiera, votando nello stand che espone tutti i lavori (icorsia A, pad. 11) oppure online, sulla pagina Facebook di UNIC – Concerie Italiane. La premiazione avverrà nella tarda mattinata di venerdì 21 presso l’Auditorium di Fieramilano Rho.

Dalla Corea del Sud arrivano i vincitori di LINEAPELLE AWARD, progetto didattico organizzato dalla fiera milanese in collaborazione con Hongik University, accademia leader in Corea del Sud per l’arte e il design. I concorrenti sono stati chiamati a scoprire e comunicare i valori di circolarità e sostenibilità della pelle italiana, sviluppando un’applicazione innovativa per prodotti fashion o per oggetti di design. E unendola a una strategia di marketing altrettanto disruptive nonché capace di agganciare l’interesse del pubblico più giovane. A Lineapelle Award hanno partecipato 24 studenti dei dipartimenti Fashion Design e Industrial Design dell’ateneo di Seoul. Tutti i loro modelli saranno esposti in fiera, all’interno dello Spazio Korean Creativity (fronte pad. 9). Qui sarà possibile anche assistere al seminario “K Leather Creativity”, che approfondirà il senso del Korean style applicato alla pelle.

LINEAPELLE MERCHANDISING COLLECTION è, invece, un contest che ha coinvolto gli studenti dei corsi Undergraduate in Fashion Marketing & Communications, Fashion Product Management, Leather Technology, Fashion Design Management e Footwear and Accessories Design di Polimoda Firenze. La loro sfida era sviluppare una capsule collection composta da sette prodotti di merchandising. Ogni team da quattro studenti è stato chiamato a presentare anche la proposta grafica e il mock-up dei prodotti. I risultati sono stati di altissimo livello e saranno esposti in fiera (fronte pad. 9).

La mostra che celebra la pelle

LINEAPELLE entra in città e organizza dal 19 al 29 febbraio, presso lo Spazio Lineapelle di Palazzo Gorani (alle spalle di Piazza Affari) il progetto espositivo “Questioni di Pelle”. Curato dalla giornalista Mariella Milani, con la direzione artistica di Simone Guidarelli (e in collaborazione con iTalents), “l’evento metterà in mostra pezzi unici ideati da un maestro di stile come Gianfranco Ferrè e creazioni di designer del presente. Protagonista assoluta: la pelle”. L’obiettivo di “Questioni di pelle” è “educare e diffondere una nuova consapevolezza sulla pelle” e su tutte le sue caratteristiche naturali, circolari e sostenibili, rafforzando in questo modo il senso della campagna di comunicazione globale lanciata da UNIC – Concerie Italiane e basata sul concept: Real Leather is Real Sustainability.

Il seminario che esplora la sostenibilità

LINEAPELLE è un evento con una visione innovativa e sostenibile. E lo ricorda collaborando con UNIC – Concerie Italiane all’organizzazione del dibattito “Leather Supply Chain Commitment to Sustainability: Traceability and Animal Welfare”. Si svolgerà mercoledì 19 Febbraio 2020 (ore 14.30, sala conferenze LEM su Ponte dei Mari) e si propone come “un momento di approfondimento e dibattito su un tema cardine per l’industria conciaria - scrive UNIC -. La sostenibilità è entrata gradualmente a far parte delle dinamiche di settore, nel tempo questo concetto si è esteso all’intera filiera, a partire dall’approvvigionamento che, ora più che mai, non può prescindere dalla tracciabilità delle forniture e dal rispetto di normative, standard e buone pratiche in tema di benessere animale”.

