M5S, Gabriele Bianchi lascia il Movimento

Il consigliere regionale Gabriele Bianchi lascia il M5s ed entra nel gruppo misto dell'Assemblea Toscana.

È stata meravigliosa questa esperienza politica con il M5S di cui non rimpiango nulla. Per la narrazione ed il percorso fatto del M5S e per la fiducia che ho in questo governo, e per l’amore di questo Paese adesso il mio percorso si divide dal M5S perche intendo anche in regione Toscana mettere sul tavolo del centro sinistra, come al governo, i temi e il programma. Come annunciato in consiglio, sui temi che ho seguito, porrò a Giani e alla coalizione di sinistra gli obiettivi da raggiungere da inserire nel programma del csx.

Dobbiamo rafforzare molto le sensibilità sui temi della legalità, della trasparenza e dell’anticorruzione che da sempre mi stanno a cuore e che sono la base dei principi di ogni forza onesta.

Poi vi è un altra grande responsabilità che ha motivato pure questa decisione, che va oltre le politiche ordinarie ed è quella di arginare le forze che costituiscono il cdx.

Forze senza nessuna proposta di modifica, forze che lavorano a devastare l’esistente senza soluzione in grado spesso di generare odio e divisione tra le persone.

La Toscana si merita di meglio per la storia, la cultura e le tradizioni che la contraddistinguono e che la fanno grande nel mondo.

Dobbiamo tornare ad aver la Toscana nel cuore.

Galletti: “Non farà parte della nuova stagione del MoVimento in Toscana”

“Da oggi Gabriele Bianchi non fa più parte del gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle. La sua decisione è ora sottoposta all'attenzione del Collegio di Garanzia a livello nazionale”.

Così Irene Galletti, candidata presidente della Toscana per il Movimento 5 Stelle

“Bianchi ha deciso di non far più parte della nuova stagione per il Movimento 5 stelle in Toscana, che sarà caratterizzata da rinnovate battaglie ambientali, dalla valorizzazione delle eccellenze del territorio e dalla grande apertura a tutte le forze positive della regione, assumendosi le sue responsabilità”.

