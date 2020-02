Mezzo pesante in fiamme in A1, traffico in direzione Bologna

Un mezzo pesante che trasportava ortaggi ha preso fuoco in A1. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento Borgo San Lorenzo, stanno intervenendo con tre automezzi, nel tratto autostradale A1 sulla viabilità della Direttissima per l'incendio del mezzo pesante che si trova prima dell’uscita di Firenzuola direzione Nord.

Sul posto si stanno portando anche squadre del distaccamento di Castiglione dei Pepoli.

Poco dopo le ore 15:50 sull’autostrada A1 Milano – Napoli è stato riaperto il tratto della Variante di Valico, al km 28.8, compreso tra il bivio con la A1 e Firenzuola in direzione di Bologna, temporaneamente chiuso in precedenza a causa di un mezzo pesante in fiamme.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su una sola corsia si registra 1 km di coda in direzione di Bologna.

