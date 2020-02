Minaccia di buttarsi dal balcone a Novoli: salvato dalla polizia

Momenti di paura oggi nei pressi del polo universitario di Novoli, dove un ragazzo di 30 anni, disabile, ha minacciato di buttarsi da un balcone. Fortunatamente è stato salvato da tre agenti di polizia in borghese: uno di loro ha iniziato a parlare con il ragazzo per distrarlo, così gli altri due sono riusciti ad entrare in casa forzando la porta e quindi a bloccarlo.

Il ragazzo ha superato la ringhiera del terrazzo e è rimasto con le gambe sospese nel vuoto. Erano molti gli studenti che hanno assistito alla scena, alcuni hanno sistemato a terra le loro giacche in modo da creare una sorta di cuscino per attutire l'eventuale caduta.

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it)

Tutte le notizie di Firenze