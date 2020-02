Nella Pieve di San Pietro in Bossolo l'affresco 'Il Battesimo di Cristo' di Elisabetta Rogai

Sarà inaugurata domenica 9 febbraio 2020 alle ore 17,00, alla Pieve di San Pietro in Bossolo di Tavarnelle Val di Pesa (FI), la Pala “Il Battesimo di Cristo”, opera pittorica realizzata con a tecnicadell’affresco, dall’artista fiorentina Elisabetta Rogai. E’ stata Fondazione ChiantiBanca adacquistarla e donarla all’Edificio religioso. L’iniziativa è stata organizzata e coordinata da PieroBianchini dell’Associazione Amici del Museo di Tavarnelle.

“L’affresco – spiega Elisabetta Rogai – è un metodo di pittura molto faticoso, nel quale nessunadonna nel mondo dell’arte, si è fino ad oggi cimentata; di solito le donne sono infatti dedite alrestauro. Non a caso soltanto tre delle opere della mia ampia produzione, fra cui un affresco gigantepresente alla Scuola di Guerra Aerea, sono stati eseguiti con questa tecnica”. A dare i tratti del viso e del corpo al Cristo raffigurato nella Pala, è stato l’attore Sergio Muniz.

“Peri miei quadri – dice ancora Rogai – ho sempre voluto soggetti che fossero all’altezza di ciò cherappresentano. In questo caso ho scelto lui perché è una persona perbene. Essendo infatti un quadrodi natura religiosa serviva un uomo come lui, dalle caratteristiche morali belle al pari di quellefisiche”. La già soprintendente al Polo Museale di Firenze, Cristina Acidini, disse nel 2010, dell'operaappena finita .“Colpisce l'aura di sacralità semplice e schietta, che l'artista ha diffuso intorno allefigure dei due protagonisti, in una linea di continuità con la grande tradizione dell'arte cristiana. PerElisabetta Rogai è stato un atto di coraggio e versatilità lasciar entrare nel mondo figurativo, a leifamiliare, i due sommi protagonisti dei Vangeli”.All’inaugurazione, oltre alla pittrice, saranno presenti: Don Franco Del Grosso, Parroco della Pievedi San Pietro in Bossolo, David Baroncelli, sindaco di Barberino Tavarnelle, Giacomo Trentanovi,Assessore alla Cultura di Barberino Tavarnelle, Cristiano Iacopozzi, Presidente ChiantiBanca,Stefano Mecocci, Presidente ChiantiMutu, Roberto Molinelli, Presidente FondazioneChiantiBanca, Carlo Bernini, Direttore Fondazione ChiantiBanca.La Pieve romanica di Tavarnelle Val di Pesa è ricordata per la prima volta in un documento del 7settembre 988, quando risultano venduti dei terreni posti nel suo territorio al Marchese Ugo diToscana. Oltre ai ritrovamenti fatti in occasione di ben tre interventi di restauro, nel 1946, 1956 e 1967, vi sono documentazioni che attestano, nella pieve di San Pietro in Bossolo, la presenza fra XIe XIII secolo di due castelli: il Castello di “San Pietro in Bossolo” e il “Castello di San Giovanni.

La pittrice Elisabetta Rogai, famosa in tutto il mondo per i suoi ritratti, si è dedicata negli ultimianni allo sviluppo di una tecnica pittorica da lei ideata: l’EnoArte©. Si tratta di un metodo che consente di dipingere utilizzando il vino al posto dei tradizionali colori,per creare dei quadri nei quali il vino invecchia sulla tela, esattamente come farebbe nella bottiglia.L’EnoArte© è nata nel laboratorio dell’Università di Firenze, sotto la guida del professor RobertoBianchini, docente di Chimica Organica al Polo di Sesto Fiorentino. I quadri “wine made” sono realizzati su normali tele di canvas, con l’uso esclusivo di vini rossi(tranne il primo tratto di fusaggine di vite/carboncino per delineare le figure), senza aggiunta quindidi altri componenti. Dal 2010 l’EnoArte© ha riscosso l'interesse della stampa mondiale, tanto che l'artista fiorentina èstata chiamata a esporre ed effettuare performance live negli Stati Uniti (Los Angeles), in Cina(Hong Kong), Grecia e in diverse altre location italiane ed estere.

Nel 2015 è stata inoltre incaricatadal Comune di Siena di dipingere il Drappellone del Palio dell’Assunta, che ha realizato con tecnicamista ad olio e con l'uso del vino del territorio senese.Le performance dal vivo di EnoArte© - in cui Elisabetta Rogai dipinge sotto gli occhi di una platea- possano costituire uno strumento interessante di marketing e promozione, nonché un innovativometodo di comunicazione, per tutto l'indotto legato al vino di alta qualità.