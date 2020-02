PalaBetti, Abc Solettificio Manetti riceverà la capolista Virtus Siena

Arriva la capolista.

Dopo l’impresa di sette giorni fa che ha visto l’Abc Solettificio Manetti espugnare d’autorità il caldissimo PalaMacchia e portarsi sul 2-0 nei confronti della Pielle Livorno, adesso un’altra impresa attende i ragazzi di Paolo Betti, e si chiama Virtus Siena.

La prima della classe, a +2 dai gialloblu, proverà a fare quello in cui nessuno è ancora riuscito: espugnare il PalaBetti. Dal canto suo l’Abc, sulla scia dell’entusiasmo nonostante i problemi di infermeria, sarà spinta da fortissime motivazioni, prima tra tutte, appunto, quella di mantenere l’imbattibilità davanti ai propri tifosi. Se accanto a questa ci aggiungiamo la gara da ex di tre uomini chiave come Pucci, Terrosi e capitan Delli Carri, e condiamo il tutto con la possibilità di raggiungere Siena in vetta alla classifica, questa sfida si commenta da sola.

All’andata al PalaVivaldi, dopo una partita amministrata per tre quarti, i gialloblu subirono la rimonta locale nella quarta frazione, rimonta che girò completamente l’inerzia permettendo alla Virtus di portare a casa quello che allora rappresentò il primo big match di questa stagione. Adesso, a distanza di quasi quattro mesi, Abc e Virtus sono di nuovo l’una di fronte all’altra. Per un altro, attesissimo, big match.

Arbitreranno la gara i sigg. Luppichini di Viareggio, Natucci di Bagni di Lucca.

Fonte: Abc Castelfiorentino - Ufficio Stampa

