Sabato 8 febbraio al mattino a Ponte a Egola Territorio in Comune organizza una raccolta firme per scongiurare la chiusura del centro medico di via Bruno. In molti si sono già mobilitati da tempo perché il presidio sanitario della frazione di San Miniato non venga smobilitato e si cerchino delle soluzioni. La raccolta firme sarà fatta a un apposito banchino al mercato di Ponte a Egola.

