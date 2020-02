Premio Letterario Internazionale Ceppo, tutti i premiati

La 64 edizione del Premio Letterario Internazionale Ceppo, il primo premio italiano dedicato al racconto, diretto e presieduto da Paolo Fabrizio Iacuzzi, si svolgerà a Pistoia e a Firenze dal 14 febbraio al 15 marzo 2020 in una manifestazione dal titolo Ceppo Biennale Racconto 2020, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e grazie al contributo e all'ospitalità del Comune di Pistoia con la Biblioteca San Giorgio e del Consiglio regionale della Toscana, nell'ambito della Festa della Toscana.

La terzina del “Premio Ceppo Racconto” e il “Premio Ceppo Racconto Under 35”

La Giuria della 64 edizione del Premio Letterario Internazionale Ceppo ha annunciato oggi la terzina del “Premio Selezione Ceppo Racconto” finalista al Premio Ceppo Racconto: Loredana Lipperini, Magia nera, Bompiani; Massimo Onofri, Isolitudini, La nave di Teseo, Federico Pace, Scintille, Einaudi. Il “Premio Ceppo Racconto Under 35” è stato assegnato a Marco Marrucci, Ovunque sulla terra gli uomini, Racconti Edizioni.

Loredana Lipperini è giornalista, voce di Fahrenheit su Radiotre e scrive per le pagine culturali de “la Repubblica”. Il suo blog Lipperatura (dal 2004) è un punto di riferimento per la discussione letteraria, culturale, politica. Ha pubblicato romanzi gotici con lo pseudonimo di Lara Manni e i saggi Ancora dalle parte delle bambine (2007), Non è un paese per vecchie (2012), L’ho uccisa perché l’amavo con Michela Murgia (2013), il libro per ragazzi Pupa (Rose Sélavy, 2013); per Bompiani ha pubblicato L’arrivo di Saturno (2016) e Magia nera (2018) con il quale, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, vince il Premio Ceppo Selezione Racconto per aver messo in crisi il reale verso un improvviso scarto che apre un varco al fantastico: l’inspiegabile, che spesso esaudisce desideri (o forse preghiere?), si oppone al quotidiano offrendo uno scampo, una possibilità ulteriore. E proprio qui sta la magia evocata dallle due parole del titolo: un ribaltamento del normale che avviene sotto mentite spoglie, che si manifesta senza avvertire ma come se fosse una diversa immagine dello stesso reale, come se ne costituisse un volto alternativo e pieno di possibilità. Loredana Lipperini sa benissimo che il vero orrore si nasconde dietro ciò che appare innocuo, dietro un quotidiano che si dichiara banale ma nei cui recessi più nascosti e invisibili cela il cuore tremante della paura.

Massimo Onofri insegna Letteratura italiana contemporanea all’Università di Sassari. Collabora con “Avvenire”, “L’Indice dei Libri del Mese”, “Nuovi Argomenti”. È nella redazione di “Paragone-Letteratura”. Tra i suoi libri più recenti si segnalano: L’epopea infranta. Retorica e antiretorica per Garibaldi (2011), Passaggio in Sardegna (2015), Passaggio in Sicilia (2016, Premio letterario Porta d’Oriente), Fughe e rincorse. Ancora sul Novecento (2019). Per La nave di Teseo è uscito Benedetti Toscani. Pensieri in fumo (2017) e Isolitudini. Con quest’ultimo, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, vince il Premio Selezione Ceppo Racconto per aver scritto un libro di mappe fantastiche e letterarie composto a puzzle, per mini-racconti perfettamente orchestrati, e suddiviso per macroaree, per continenti e oceani, dove ogni lettore può disegnare la sua personale traiettoria di lettura e poi ricominciare con un diverso itinerario dentro le pagine di questo splendido Atlante. Tutto il potere di incantamento e di magia di questo libro sta nella costruzione di un castello di letture e di rimandi dentro il quale sprofondare e perdersi, annegare. Sono mari oceani isole e solitudini, quelli che Onofri interroga e indaga, solitudini soprattutto vestite dall’ampiezza delle sue letture, dalla vastità e dall’incanto dei testi che lo accompagnano.

Federico Pace è nato nel 1967 a Roma, dove vive. Scrittore e giornalista, da vent'anni lavora per il gruppo editoriale Gedi. Per Einaudi ha pubblicato Senza volo. Storie e luoghi per viaggiare con lentezza (2008); Controvento. Storie e viaggi che cambiano la vita (2017) e Scintille. Storie e incontri che decidono i nostri destini (2019). Con quest’ultimo libro, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia vince il Premio Selezione Ceppo Racconto perché narra con la passione di un cantastorie, attraverso i toni e i modi della narrazione breve, le relazioni, le collaborazioni, le convergenze, le coincidenze che preparano e determinano un atto epocale. I casi fortunati in cui un incontro, un confronto, un fertile dialogo tra intelletti e personalità diverse (o miracolosamente affini) hanno prodotto un avanzamento, una scoperta, una sfida alle istituzioni, un successo inopinato in vari campi dell’arte, della politica o della scienza. Con brio e maestria, in questo agile repertorio di «destini incrociati», ogni episodio di serendipity o di unità di intenti è raccontato (e commentato) da Pace tramite riprese e anafore, pause a effetto e domande retoriche, con un occhio particolare ai correlativi epici o letterari, episodi archetipici tratti dal mito, dalle sacre scritture o dalla letteratura.

Marco Marrucci è nato a San Miniato (Pisa) nel 1985. Grazie al contributo di PistoiaCeramica e di Publiacqua vince il Premio Ceppo Racconto Under 35 con Ovunque sulla terra gli uomini (Racconti Edizioni 2018) per aver scritto una raccolta sapiente e coerente, stilisticamente consapevole e strutturalmente coesa. Sono dieci racconti dove è latente la presenza di un “altrove” perturbante, di uno spazio liminare e misterico che potrebbe a un tratto rivelarsi e scatenarsi, minando ogni certezza. I vari aspetti dell’esperienza umana sono sempre collocati in un “ovunque” spazio-temporale che è riconoscibile (la Mongolia, il Messico, Firenze, la Tessaglia, il Giappone, il Marocco ecc.) ma che è, allo stesso tempo, anche il luogo franco dell’emozione e della paura, dove si aprono crepe nella presunzione umana di controllare la natura e i sentimenti.

Un focus dedicato alla potenza del mito e alle strategie del racconto

Marta Morazzoni e Georgi Gospodinov, insieme ai tre scrittori finalisti al “Premio Ceppo Racconto” Loredana Lipperini, Massimo Onofri e Federico Pace e al Premio Ceppo Racconto Under 35” Marco Marrucci parteciperanno a una tavola rotonda il 14 marzo ore 17.00-19.00 a Pistoia (Biblioteca San Giorgio, via Sandro Pertini) sulla potenza del mito e sulle strategie del racconto a partire dalle Letture sul racconto presentate.

La Cerimonia di Premiazione, durante la quale sarà annunciato il vincitore del “Premio Ceppo Racconto”, votato in diretta dalla sola Giuria dei Giovani Lettori Under 35, avrà luogo il 15 marzo dalle ore 10.00 alle 12.30 nella Sala Maggiore del Comune di Pistoia.

Gli altri libri selezionati erano: Paolo Albani, I sogni di un digiunatore e altre instabili visioni, Exorma, Davide Coltri, Dov'è casa mia, Storie oltre i confini, Minimum fax, Lucrezia Lerro, La giravolta delle libellule, La Nave di Teseo, Beatrice Masini, Più grande la paura, Marsilio, Michele Orti Manara, Il vizio di smettere, Racconti Edizioni, Gabriele Pasco, S-oggetti, Mauro Pagliai Editore, Leonardo Piccione, Il libro dei vulcani d'Islanda, Iperborea, Elisabetta Rasy, Le disobbedienti, Mondadori, Paolo Teobaldi, Arenaria, Edizioni e/o.

La Giuria Letteraria diretta da Paolo Fabrizio Iacuzzi e presieduta da Luca Ricci (Premio Selezione Ceppo 2018), è composta da: Alberto Bertoni, Martha Canfield, Benedetta Centovalli, Milo De Angelis, Giuliano Livi, Fulvio Paloscia, Andrea Sirotti, Ilaria Tagliaferri.

I Premi Ceppo Ragazzi e Ceppo Giovani

In collegamento con il Premio Ceppo per l’Infanzia e l’Adolescenza si svolgerà il Premio Laboratorio Ceppo Ragazzi per le migliori recensioni scritte e multimediali, sostenuto da Chianti Banca, con buoni libro della Libreria Giunti al Punto. In collegamento con i Premi Internazionali, Speciali e Ceppo Racconto si svolgerà il Premio Ceppo Giovani per le migliori recensioni scritte, sostenuto da Fondazione Giorgio Tesi Onlus, con buoni libro della Libreria Lo Spazio dell’Ospizio. Entrambi i concorsi vedono la partecipazione di oltre 2000 ragazzi, coordinati dagli insegnanti aderenti al CEPPO (Comunità educativa per la poesia e la prosa oggi).

Evento speciale: “Francesco Guccini scrittore”

Evento speciale del Premio Letterario Internazionale Ceppo è l’incontro del 12 marzo (ore 17.00-19.00 Palazzo Comunale di Pistoia, Sala Maggiore): Francesco Guccini racconta il suo nuovo libro Tralummescuro. Ballata per un paese al tramonto (Giunti Editore) con Paolo Fabrizio Iacuzzi (in veste di editor del libro per Giunti Editore) e di Alberto Bertoni (giurato del Premio, uno dei maggiori studiosi dell’opera di Guccini). Nel racconto sincero e appassionato della sua terra, in una raffinata partitura che oscilla senza sosta tra elegia e ballata, poesia e commedia, Guccini riesce ad armonizzare dialetto pavanese e coltissime citazioni poetiche, facendo riecheggiare nei silenzi della montagna ricordi di infanzia e memorie collettive, sedimentate strato su strato, generazione dopo generazione. Un’occasione unica per iniziare a mettere a fuoco e a studiare a fondo il “Francesco Guccini scrittore” in vista anche del convegno su di lui, promosso da Premio Internazionale Ceppo, che si svolgerà in autunno in due prestigiose università.

Sostegni e patrocini

Il Premio Letterario Internazionale Ceppo ha il patrocinio del MIBAC, la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana e del Comune di Pistoia-Biblioteca San Giorgio, il patrocinio della Città metropolitana di Firenze. È realizzato grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia, con il contributo di ChiantiBanca, Amici di Leone Piccioni, Publiacqua, Pistoia Ceramica, Giorgio Tesi Group, Collezione d’arte Villa Celle di Giuliano Gori, I quaderni di Via del Vento.

