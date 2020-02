Rubano soldi, vino e salumi da un'azienda di Empoli

Furto alla Fattoria di Piazzano nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio. I ladri sono entrati nella fattoria a Empoli e hanno rubato alcune centinaia di euro dalla cassa. Si sono poi spostati verso le auto in sosta e la cucina. Hanno aperto le portiere delle vetture e portato via quanto possibile, anche oggetti di poco valore. In cucina invece hanno preso bottiglie di vino e salumi. I malviventi sarebbero entrati forzando una porta di quella parte di azienda che funge da punto vendita. La polizia sta indagando.

