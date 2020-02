Spaccio di hashish in centro, due persone in manette

Un 35enne è stato arrestato in via Piero Cironi a Prato per spaccio. L'uomo, di origini marocchine, è stato sorpreso dai carabinieri mentre stava vendendo hashish a un giovane di Prato. Ha tentato la fuga quando ha visto i militari, ma è stato raggiunto e bloccato. Perquisito, è stato trovato con altre dosi e poi messo in manette. L'assuntore è stato segnalato alla Prefettura.

Non è l'unico caso. In via Magnolfi i carabinieri hanno arrestato un altro uomo. Si tratta di un 36enne di origini marocchine, trovato in possesso di 40 grammi di hashish pronti per essere spacciati.

