'Ti accorgi di me?', il Consiglio Regionale contro il cyberbullismo

Il Consiglio regionale della Toscana lancia una campagna di sensibilizzazione sul cyberbullismo: -Ti accorgi di me? Il cortometraggio, da diffondere nelle sale cinematografiche, è stato prodotto dal Rotary e per la sceneggiatura ilclub si è avvalso del giornalista e docente di storia del cinema Giovanni Bogani. Mentre la produzione e la regia sono a cura della Scuola di Cinema Immagina di Firenze diretta da Giuseppe Ferlito. Il cortometraggio ha un cast di giovani attori. La campagna contro il cyberbullismo è stata presentata questa mattina nel Palazzo del Pegaso, e la giornata non è stata scelta a caso perché proprio oggi ricorre la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. In rappresentanza della Regione Toscana, c'erano il capogruppo di Italia Viva Stefano Scaramelli e la consigliera di Italia Viva Titta Meucci. "Ci abbiamo creduto insieme - dice Scaramelli - . Emozionante il cortometraggio che oggi in anteprima abbiamo presentato in Consiglio regionale per aprire una breccia su quel silenzio che un genitore non riesce ad ascoltare quando una figlia o un figlio vengono travolti dal rumore di un atto di cyberbullismo".

Il cortometraggio, da diffondere nelle sale cinematografiche, è stato prodotto dal Rotary e per la sceneggiatura ilclub si è avvalso del giornalista e docente di storia del cinema Giovanni Bogani. Mentre la produzione e la regia sono a cura della Scuola di Cinema Immagina di Firenze diretta da Giuseppe Ferlito.

Il cortometraggio ha un cast di giovani attori. La campagna contro il cyberbullismo è stata presentata questa mattina nel Palazzo del Pegaso, e la giornata non è stata scelta a caso perché proprio oggi ricorre la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. In rappresentanza della Regione Toscana, c'erano il capogruppo di Italia Viva Stefano Scaramelli e la consigliera di Italia Viva Titta Meucci.

"Ci abbiamo creduto insieme - dice Scaramelli - . Emozionante il cortometraggio che oggi in anteprima abbiamo presentato in Consiglio regionale per aprire una breccia su quel silenzio che un genitore non riesce ad ascoltare quando una figlia o un figlio vengono travolti dal rumore di un atto di cyberbullismo".

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio Stampa

Tutte le notizie di Toscana