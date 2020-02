Un 30enne ha tentato il furto di 3 bottiglie di whisky in un supermercato ad Arezzo, ma, scoperto, morso una guardia giurata e ne ha spintonato un'altra per guadagnare fuga. L'uomo è stato arrestato dalla polizia per rapina impropria.

Protagonista un pakistano di 30 anni, già arrestato per un furto in un altro supermercato aretino lo scorso 23 gennaio. Per l'uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere in attesa del processo fissato per il 17 febbraio.

