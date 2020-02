Baby gang, Draghi e Torselli (FdI): "La sinistra chieda scusa ai cittadini dell'Isolotto"

“La sinistra fiorentina, a partire dal sindaco e dal presidente del Quartiere, chieda scusa a tutti i cittadini dell’Isolotto per aver sminuito e deriso le nostre denunce in merito all’esistenza sul territorio di baby gang (qui la notizia). Se invece di accusarci, fingendo di non vedere cosa accadeva ogni giorno per strada, avessero ascoltato i tanti cittadini che chiedevano aiuto, raccontando di soprusi, minacce, furti e atti di bullismo, forse l’arresto di questi delinquenti sarebbe arrivato anche prima di oggi”. Questo è quanto dichiarano Francesco Torselli e Alessandro Draghi, rispettivamente coordinatore regionale e consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

“Ringraziamo le forze dell’ordine - concludono Torselli e Draghi - che hanno arrestato questi tre delinquenti, ma non possiamo non ricordare come appena 10 mesi fa, mentre Fratelli d’Italia manifestava con le mamme del quartiere contro il fenomeno dei baby bulli, la sinistra fiorentina organizzava girotondi e contro manifestazioni sostenendo che le baby gang non esistevano, ma erano un’invenzione della destra... complimenti!”.

