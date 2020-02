Cammini storici, convegno a Firenze

Le politiche regionali sulla valorizzazione dei cammini e degli itinerari storici e culturali saranno al centro di un convegno che si terrà venerdì prossimo, 14 febbraio, a partire dalle ore 10 in Sala Pegaso a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze (piazza Duomo 10).

“Dopo la positiva esperienza della Via Francigena - afferma l’assessore al turismo Stefano Ciuoffo – il lavoro della Regione si è allargato anche ad altri percorsi di questo tipo provando a esportare un modello di crescita sostenibile dei territori. Nell’appuntamento che abbiamo organizzato vogliamo affrontare il tema dalle varie angolazioni del nostro operato, attraverso le attività realizzate da 4 assessorati. Un momento di restituzione del lavoro fatto e delle esperienze maturate con enti locali e operatori del settore”.

Oltre a Ciuoffo interverranno gli assessori Federica Fratoni, Vincenzo Ceccarelli e Marco Remaschi. I lavori saranno aperti dal presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.

La Regione Toscana ha un’apposita legge in materia, la 35/2018 ‘I Cammini di interesse regionale’, la cui prima firmataria è stata la vicepresidente del Consiglio Regionale Lucia De Robertis che interverrà per illustrare il quadro normativo; i direttori di Fondazione Sistema Toscana e Toscana Promozione Turistica, rispettivamente Paolo Chiappini e Francesco Palumbo, parleranno dei cammini al tempo della comunicazione digitale e degli interventi per promuoverli.

Si parlerà anche dell’importanza dello sviluppo degli aspetti economici legati alla riscoperta di antichi percorsi, dello sviluppo rurale e della valorizzazione delle emergenze culturali diffuse (con la candidatura della Francigena all’Unesco). Altri temi che saranno affrontati: l’integrazione degli antichi percorsi nella rete dei parchi e delle aree protette della Toscana e la realizzazione di piste ciclabili lungo i tragitti.

Nel corso della mattinata il consigliere delegato per la Via Francigena Francesco Gazzetti consegnerà l'attestato di Ambasciatore della Via Francigena a Giovanni Corrieri.

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Firenze