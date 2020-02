Consegnati gli encomi ai soccorritori di Ponte Buggianese e Pescia

Questa mattina, 8 febbraio, alla presenza del Prefetto di Pistoia Dott.sa Emilia Zarrilli, del Comandante Provinciale dei vigili del Fuoco Ing. Luigi Gentiluomo, del Comandante della Polizia Municipale Claudio Miniati e di tutto il Consiglio Comunale, si è provveduto alla consegna degli encomi per i fatti occorsi nella notte tra il 26 e 27 giugno e quello del 22 dicembre (Qui).

“Sento il dovere, come Sindaco di Ponte Buggianese e come cittadino del nostro comune, di manifestare il plauso e l’apprezzamento dell’Amministrazione e mio personale per le azioni coraggiose e determinate poste in essere in occasione dei due gravi incidenti verificatesi nel corso del 2019. In entrambi i casi l’essere prontamente intervenuti ha evitato ben più gravi conseguenze. Aiutare il prossimo è ciò che dovremmo fare ogni giorno per migliorare questa società e dare esempio ai nostri giovani. Rinnovo quindi il mio apprezzamento e l'incoraggiamento di tutta la cittadinanza per il vostro coraggio, per il vostro impegno, ma anche per l’alto livello di professionalità, costanza, dedizione completa e grande spirito di sacrificio che mettete ogni giorno a disposizione della comunità che rappresento”.

Il Prefetto di Pistoia Dott.sa Emilia Zarrilli ha voluto sottolineare la grande professionalità e competenza del mondo del volontariato, del Corpo dei Vigili del Fuoco e della sala operativa del 118; che in occasione di entrambi gli eventi, accaduti a Ponte Buggianese nel 2019, hanno dimostrato a tutti l’eccellenza del sistema toscano.

Si è quindi proceduto alla consegna degli encomi a Gabriele Innocenti e Samuele Bindi, che nella notte tra il 26 e 27 giugno hanno effettuato il salvataggio di un giovane caduto con l’auto nel fiume Pescia, successivamente insieme al piccolo Nicolas si sono consegnati gli encomi a Stefano Bettini, Marzia Cecchi, Franco Salvini, la Dottoressa del 118 Francesca Campini, l’Infermiere Professionale Roberto Del Giudice, i volontari della Pubblica Assistenza Croce Oro Fabrizio Bechini, Fabio Del Moro e Flavia Stravato che nella giornata del 22 dicembre 2019 hanno effettuato il salvataggio di Nicolas Zullo, caduto con la bicicletta nel fiume Pescia.

