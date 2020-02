Contro i pregiudizi, menù cinese nelle scuole della Piana fiorentina

Nelle 56 scuole servite da Qualità&Servizi, l'azienda pubblica che eroga il servizio mensa per i comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa e Calenzano, giovedì 13 febbraio sarà servito un intero menù tipicamente cinese. Saranno oltre settemila i bambini coinvolti nell'iniziativa, promossa in segno di solidarietà verso la comunità cinese, largamente presente nei quattro comuni, ma anche come occasione di scoperta, dialogo e interazione tra culture contro i pregiudizi e l’intolleranza che si sono viste in questi giorni in tante zone del Paese e di cui soprattutto i bambini rischiano di essere vittime.

“Pensavamo da giorni a un iniziativa da sviluppare nelle scuole - ricorda Filippo Fossati amministratore unico dell’azienda - Lo spunto decisivo ci è stato offerto dalla visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella scuola romana e il bellissimo segnale di vicinanza, pace e fratellanza trasmesso alla comunità cinese”.

"Qualità&Servizi è da tempo impegnata nella diffusione, anche attraverso la preparazione e la somministrazione dei pasti, di valori per noi irrinunciabili come l’uguaglianza, il rispetto dell’ambiente e delle risorse della nostra terra - afferma il direttore generale dell'azienda, Antonio Ciappi - Per questo abbiamo deciso di proporre ai quattro comuni proprietari dell’azienda questa azione che è stata subito largamente condivisa anche con la comunità cinese. Giovedì i bambini troveranno in tavola un menù speciale, composto da riso alla Cantonese, pollo alle mandorle e verdure saltate nel wok".

Ai bambini saranno offerte anche le tradizionali bacchette. L'iniziativa sarà preceduta dalla distribuzione nei giorni precedenti di materiale informativo.

Qualità&Servizi

Qualità&Servizi è una società pubblica controllata dai comuni di Sesto Fiorentino (37%), Campi Bisenzio (34%) Signa (16%), Calenzano (13%), per i quali eroga il servizio mensa. Tra il centro di cottura di Calenzano e il servizio di preparazione pasti presso le cucine della RSS Villa Solaria a Sesto Fiorentino e nei nidi comunali di Sesto e Calenzano, Q&S impiega circa 200 dipendenti. Il fatturato annuo ammonta ad euro 6.900.000; i pasti erogati sono 1.100.000 all'anno.

Fonte: Qualità&Servizi

Tutte le notizie di Sesto Fiorentino