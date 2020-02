Decamerone-Inganni, Amori e Italiche Virtù: prima nazionale del Teatrino dei Fondi

Venerdì 14 e sabato 15 febbraio alle ore 21.30 è in prima nazionale Decamerone - Inganni, Amori e Italiche Virtù della compagnia Teatrino dei Fondi, da un’idea di Enrico Falaschi, scritto, diretto e intepretato da Claudio Benvenuti, Enrico Falaschi, Alberto Ierardi, Marta Paganelli, Marco Sacchetti, Giorgio Vierda, con la tecnica di Angelo Italiano.

Una rilettura classica in chiave contemporanea del Decamerone, in assoluto il capolavoro di Giovanni Boccaccio, autore certaldese che è stato il principale narratore della letteratura volgare delle Origini e uno dei principali scrittori in prosa di tutta la nostra tradizione.

L’influenza della sua opera sulla prosa narrativa italiana è stata grandissima e l’aggettivo “boccaccesco” è diventato sinonimo di provocatorio e dissacrante, forse al di là delle intenzioni dell’autore, come nel caso delle trasposizioni cinematografiche Boccaccio ’70, diretto a più mani da De Sica, Monicelli, Fellini e Visconti, oppure Decameron di Pier Paolo Pasolini.

Lo spettacolo Decamerone – Inganni, Amori e italiche Virtù è un percorso in cui trovano spazio il gusto per la beffa dal sapore tipicamente toscano, l'ingegno, la fortuna, l'eros e la dissacrazione del potere, attraverso un scelta di alcune novelle più divertenti, create dall'autore certaldese nelle quali, tuttavia, è possibile trovare un forte rimando all'Italia di oggi. Questo Decamerone è uno specchio deformante, nel quale, ridendo dei nostri antenati del XIV secolo, è possibile scorgere anche qualcosa di noi stessi.

Biglietti – Teatro Pacini

Settore 1 intero: 18 euro - ridotto (soci Unicoop Firenze, under 25 e over 65) 15 euro

Settore 2 intero: 15 euro - ridotto (soci Unicoop Firenze, under 25 e over 65) 12 euro

Per info:

0571-261151/540870 Teatro Pacini

0571-462825 Ass. Teatrino dei Fondi

Whatsapp: 370 3687878 info@teatrinodeifondi.it info@nuovoteatropacini.it

Nuovo Teatro Pacini

Piazza Montanelli snc, Fucecchio (Fi)

Fonte: Teatrino dei Fondi - Ufficio Stampa

