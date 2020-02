Un 63enne in bicicletta ha riportato un brutto infortunio a Gambassi Terme lungo la sp64 via Certaldese. L'uomo è stato investito da una vettura. Sul posto sono stati chiamati un'automedica, un'ambulanza della Misericordia di Certaldo e l'elisoccorso Pegaso. Tramite il mezzo aereo l'uomo è stato portato in codice rosso al Cto di Careggi per le ferite subite.

