Escursionista cade in cava in Alta Versilia, ferito ex sindaco di Carrara Zubbani

L'ex sindaco di Carrara Angelo Zubbani è rimasto ferito in modo grave dopo essere caduto stamani, 8 febbraio, in cava Rigo ad Arni, nel comune di Stazzema, in Alta Versilia. Angelo Zubbani, 67 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa. Sul posto allertati e intervenuti, oltre all'elisoccorso Pegaso, l'automedica nord Versilia, la Misericordia di Forte dei Marmi, la Croce verde di Arni e il Soccorso alpino.

Il 67enne è caduto da un'altezza di circa due metri e mentre passeggiava con un amico, perché scivolato su una lastra di ghiaccio. Secondo quanto appreso, durante il trasporto in ospedale, è sempre rimasto cosciente. Nella caduta avrebbe riportato un trauma cranico ed escoriazioni varie. Zubbani, sempre secondo quanto appreso, era andato ad Arni per una passeggiata assieme a un amico ed è caduto dopo essere scivolato a causa di una lastra di ghiaccio.

