Escursionista disperso a San Quirico d'Orcia salvato dai vigili del fuoco

Un escursionista si era perso nella zona Ripa d’Orcia nel comune di San Quirico d’Orcia e ha chiesto aiuto al 115. La richiesta di soccorso è pervenuta alla sala operativa dei Vigili del fuoco del comando di Siena, dove l’operatore ha fornito le istruzioni per individuare la posizione prima che la batteria del telefono si scaricasse.

La squadra del distaccamento di Montalcino è stata immediatamente allertata e ha raggiunto la zona per cominciare le ricerche. Dopo alcuni tentativi i vigili del fuoco hanno preso contatto con il disperso con richiami verbali e successivamente l’uomo è stato individuato a circa 100 metri di dislivello dai soccorritori che lo hanno raggiunto in una zona impervia e particolarmente rocciosa.

L’uomo in buona condizioni di salute, insieme al personale dei vigili del fuoco ha raggiunto il fiume Orcia, dove è stato effettuato il guado per raggiungere dall’altro lato una strada sterrata dove è stato affidato ai sanitari del 118 per i controlli di rito.

Sul posto i carabinieri.

