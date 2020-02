Fidapa, Davide Rondoni a Empoli parla di poesia e di danza

Il poeta e scrittore Davide Rondoni sarà a Empoli il prossimo mercoledì 12 febbraio, alle ore 18.00, alla libreria Rinascita, in via Ridolfi 53 per presentare il suo ultimo libro Noi, il ritmo. Taccuino di un poeta per la danza (e una danzatrice), pubblicato da La nave di Teseo +.

L’iniziativa è promossa e organizzata da Fidapa BPW Italy sezione di Empoli in collaborazione con la Libreria Rinascita. Dialogano con l’autore Maria Antonietta Cruciata e Daniela Malanima, rispettivamente presidente e socia della locale sezione Fidapa.

Il nuovo libro di Davide Rondoni è un taccuino d’amore e uno strano “vademecum” dedicato ai non-equilibristi e ai sognatori, ai molti amanti della danza e della poesia, della vita e del suo misterioso ritmo.

Un uomo scrive lettere al suo amore. Lei ballerina, lui poeta, condividono un destino: entrambi conoscono la ricerca del ritmo, l’equilibrio nel gesto, la tensione verso la libertà e l’arte come ubbidienza.

Un libro composto quasi in trance, un viaggio nella bellezza che incontra pensieri di coreografi, storie, riflessioni, incontri tra danza e poesia, riflessioni di filosofi, visioni. Un libro mai scritto prima d’ora sulla danza e la poesia: due arti da sempre sorelle. Ritmo e parole. Aver corpo, in un’epoca che ha fatto del corpo un segno di molti disagi. La riflessione sull’arte diventa in queste pagine anche discorso d’amore e ricerca: ballare, così come fare poesia e vivere, è interpretare, prendere posizione, conquistare una forma. Cercare il segreto umano e divino del ritmo.

DAVIDE RONDONI (Forlì 1964) ha pubblicato diversi volumi di poesia, tra cui Il bar del tempo (1999), Avrebbe amato chiunque (2003), Apocalisse amore (2008), Rimbambimenti (2010), Si tira avanti solo con lo schianto (2013), La natura del bastardo (2016), con i quali ha vinto alcuni tra i maggiori premi di poesia. È tradotto in vari paesi del mondo. Collabora con diversi programmi di poesia e cultura in radio e tv ed è editorialista per alcuni quotidiani. Ha fondato il Centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna e la rivista “clanDestino”. È autore di teatro e di traduzioni (Baudelaire, Rimbaud, Péguy e altri). Tra le sue pubblicazioni più recenti, Se tu fossi qui (Premio Andersen ragazzi over 15, 2015), Il bacio di Siviglia (2016), il saggio Contro la letteratura (2016), L’allodola e il fuoco (2017), E come il vento. L’infinito, lo strano bacio del poeta al mondo (2019).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

